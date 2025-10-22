Sinner senza problemi all’esordio all’ATP di Vienna | supera Altmaier in meno di un’ora

Sinner non sbaglia allesordio dell’ATP 500 di Vienna e supera Altmaier in meno di un’ora accedendo agli ottavi di finale del torneo. Jannik Sinner, dopo la vittoria del Six Kings Slam, ha esordito quest’oggi all’ATP 500 di Vienna – dove si è laureto campione nel 2023 – e non ha sbagliato contro il tedesco Daniel Altmaier. Sinner batte Altmaier in due set: troverà Cobolli agli ottavi di finale. Jannik Sinner ha superato in due set, con il punteggio di 6-0 6-2, il primo turno a Vienna contro Daniel Altmaier, battuto in meno di un’ora. Gli sono bastati infatti 58 minuti per accedere agli ottavi di finale del torneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

