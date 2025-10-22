Sinner sbaraglia Altmaier in meno di un’ora all’Atp di Vienna | domani la sfida contro Cobolli

Il numero 1 italiano è sceso in campo particolarmente ispirato, regalando ai presenti una prestazione senza alcun tipo di macchia. Eppure, non si affievoliscono le polemiche nel nostro Paese per la decisione del tennista azzurro di non prendere parte alla Coppa Davis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner sbaraglia Altmaier in meno di un’ora all’Atp di Vienna: domani la sfida contro Cobolli

