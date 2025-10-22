Sinner riparte dall' Open di Vienna oggi incontra Altmaier

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. È un finale di stagione intenso per Jannik Sinner che, dopo aver battuto Carlos Alcaraz al Six Kings Slam di Riad, è corso a Vienna per l'Erste Bank Open, uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Sinner, numero 2 del ranking mondiale e testa di serie numero 1 del torneo, debutta oggi contro il tedesco Daniel Altmaier. Dove vedere Sinner-Altmaier stasera all'ATP 500 di Vienna in streaming. Possiamo seguire tutte le partite di Jannik Sinner a Vienna - a partire da quella di oggi vs Daniel Altmaier alle 17. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

