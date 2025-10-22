Sinner riparte dall' Open di Vienna oggi incontra Altmaier
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. È un finale di stagione intenso per Jannik Sinner che, dopo aver battuto Carlos Alcaraz al Six Kings Slam di Riad, è corso a Vienna per l'Erste Bank Open, uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Sinner, numero 2 del ranking mondiale e testa di serie numero 1 del torneo, debutta oggi contro il tedesco Daniel Altmaier. Dove vedere Sinner-Altmaier stasera all'ATP 500 di Vienna in streaming. Possiamo seguire tutte le partite di Jannik Sinner a Vienna - a partire da quella di oggi vs Daniel Altmaier alle 17. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Approfondisci con queste news
Tennis, Six Kings Slam: Sinner-Tsitsipas 6-2, 6-3. Domani incontra Djokovic Nel primo quarto di finale Zverev-Fritz è terminato 3-6, 4-6. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/10/stasera-torna-sinner-si-riparte-da - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, #SixKings Slam: #SinnerTsitsipas 6-2, 6-3. Domani incontra Djokovic Nel primo quarto di finale #ZverevFritz è terminato 3-6, 4-6. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su http://Rainews.it https://rainews.it/articoli/2025/10/stasera-torna-sinner-si-riparte- - X Vai su X
Sinner, come ripartire dalle sconfitte: «Ho accettato di non essere perfetto» - Riad non è stata la rivincita di New York, ma «le vittorie contano sempre», puntualizza Jannik Sinner che questa settimana gioca Vienna (con 6 azzurri in tabellone) ... Riporta ilmessaggero.it
Sinner: “Rinunciare alla Coppa Davis una scelta difficile”. I due motivi del no a Volandri: le sue parole - Jannik Sinner non sarà al via delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Da ilfattoquotidiano.it
Sinner-Altmaier, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Reduce dal trionfo nel Six Kings Slam, il tennista azzurro torna in Europa per gli ultimi appuntamenti stagionali: si parte con l'Erste Bank Open in Austria ... msn.com scrive