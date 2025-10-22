Sinner rinuncia alla Davis | una pausa per gestire le energie e i prossimi impegni personali
In un colpo che ha sorpreso il mondo del tennis italiano, Jannik?Sinner ha annunciato la sua decisione di non partecipare alla prossima edizione della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 19?novembre. La notizia è stata confermata dal capitano azzurro?Filippo Volandri, il quale ha spiegato che il campione non ha “dato la sua disponibilità”. La rinuncia del N.2 al mondo arriva dopo una stagione intensa e di successo, e rappresenta certamente uno dei momenti più delicati per la squadra italiana. Come riportato dal Corriere della Sera «La Davis non è obbligatoria» e Sinner, già protagonista nelle vittorie del 2023 e del 2024 sembra aver scelto di fare un temporaneo passo indietro per motivi personali o legati al suo calendario. 🔗 Leggi su Newsagent.it
