Sinner prima da fenomeno a Vienna | Altmaier ko Ora il derby con Cobolli

Sport.quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vienna, 22 ottobre 2025  – Diciassette  vittorie di fila sui campi indoor, una striscia immacolata dallo scorso anno. L’ultimo a batterlo era stato un certo Novak Djokovic a Torino, poi ribaltato e regolato in Coppa Davis pochi giorni dopo. Nell’aria sottile del  palazzetto di Vienna, Sinner trova il suo terreno di caccia preferito: zero interferenze, pochissime variabili: un ambiente quasi ‘sterile’ per il tennis di potenza per un rapidissimo 6-0, 6-2 ad Altmaier in 58 minuti. Una vittoria che porta dritta dritta al derby azzurro contro Flavio Cobolli.  E la tattica aggressiva contro Altmaier è chiara sin da subito per il 24enne altoatesino che ha cercato di dare subito un’impronta al suo finale di stagione (ma soprattutto all’inizio della prossima), non giocando la Davis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sinner prima da fenomeno a vienna altmaier ko ora il derby con cobolli

© Sport.quotidiano.net - Sinner, prima da fenomeno a Vienna: Altmaier ko. Ora il derby con Cobolli

Altri contenuti sullo stesso argomento

sinner prima fenomeno viennaQuanti soldi può guadagnare Sinner a Vienna? Gli assegni palio turno per turno - Dopo aver fatto il colpaccio a livello economico aggiudicandosi i 6 milioni di dollari in palio al Six Kings Slam (torneo esibizione) di Riad, Jannik ... Segnala oasport.it

sinner prima fenomeno viennaSinner ferito dalle critiche per il no alla Davis: mamma Siglinde e papà Hanspeter corrono a Vienna da Jannik - Sinner scosso dalle critiche per il no alla Davis, non si aspettava tanti veleni sul suo conto. Si legge su sport.virgilio.it

sinner prima fenomeno viennaSinner si allena a Vienna, oggi in campo dopo il rifiuto della Davis - Tra polemiche e appelli a ripensarci, l'esordio per azzurro contro Altmaier. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Prima Fenomeno Vienna