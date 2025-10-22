Sinner prima da fenomeno a Vienna | Altmaier ko Ora il derby con Cobolli

Vienna, 22 ottobre 2025 – Diciassette vittorie di fila sui campi indoor, una striscia immacolata dallo scorso anno. L’ultimo a batterlo era stato un certo Novak Djokovic a Torino, poi ribaltato e regolato in Coppa Davis pochi giorni dopo. Nell’aria sottile del palazzetto di Vienna, Sinner trova il suo terreno di caccia preferito: zero interferenze, pochissime variabili: un ambiente quasi ‘sterile’ per il tennis di potenza per un rapidissimo 6-0, 6-2 ad Altmaier in 58 minuti. Una vittoria che porta dritta dritta al derby azzurro contro Flavio Cobolli. E la tattica aggressiva contro Altmaier è chiara sin da subito per il 24enne altoatesino che ha cercato di dare subito un’impronta al suo finale di stagione (ma soprattutto all’inizio della prossima), non giocando la Davis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

