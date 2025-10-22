Sinner ora ci si mette anche il Codacons | Toglietegli tutto la petizione surreale

La questione Sinner-Coppa Davis sta scadendo nel ridicolo. E sinceramente non se ne può più, l’impressione è che molta gente cerchi di ottenere visibilità sfruttando il nome del tennista altoatesino. Per mettere subito le cose in chiaro, Sinner ha giocato più del doppio delle partite in Davis rispetto ad Alcaraz, guidando l’Italia alla vittoria per due anni di fila. Non risulta che in Spagna sia successo niente, né per le rinunce di Alcaraz, né per quelle di Nadal in passato. La stessa cosa si può dire per altri campioni che in più occasioni hanno rinunciato alla Coppa Davis per preservare il loro fisico in un tennis sempre più duro e competitivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

