Sinner ora ci si mette anche il Codacons | Toglietegli tutto la petizione surreale
La questione Sinner-Coppa Davis sta scadendo nel ridicolo. E sinceramente non se ne può più, l’impressione è che molta gente cerchi di ottenere visibilità sfruttando il nome del tennista altoatesino. Per mettere subito le cose in chiaro, Sinner ha giocato più del doppio delle partite in Davis rispetto ad Alcaraz, guidando l’Italia alla vittoria per due anni di fila. Non risulta che in Spagna sia successo niente, né per le rinunce di Alcaraz, né per quelle di Nadal in passato. La stessa cosa si può dire per altri campioni che in più occasioni hanno rinunciato alla Coppa Davis per preservare il loro fisico in un tennis sempre più duro e competitivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È Sinner-mania anche in Arabia: l’azzurro batte Alcaraz in due set (6-2 6-4), portandosi a casa il Six Kings Slam. Prestazione superlativa del numero due, che mette in mostra tutto quel duro lavoro di cui parlava dopo la finale dello US Open. Nella speranza c - facebook.com Vai su Facebook
77% di prime in campo per Sinner Secondo i dati di Tennis Abstract, questa è soltanto la quarta volta in carriera in cui Jannik mette in campo almeno il 77% di prime - X Vai su X
Sinner, ora ci si mette anche il Codacons: “Toglietegli tutto”, la petizione surreale - E sinceramente non se ne può più, l'impressione è che molta gente cerchi di ottenere visibilità ... Si legge su thesocialpost.it