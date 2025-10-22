Sinner oggi dopo il no alla Davis affronta Altmaier nell’Atp di Vienna | orario e dove vederla in tv

Vienna, 22 ottobre 2025 – Ha fatto scalpore il no alla Davis, ma ora è tempo di far parlare il campo e ritrovare la concentrazione. No di Jannik Sinner alla nazionale azzurra, dopo due successi nelle Final Eight a Malaga, e un percorso incentrato sulle Atp Finals di Torino di novembre, poco prima della Davis, e poi riposo e allenamenti per arrivare al massimo della forma agli Australian Open, dove cercherà di confermare il titolo e soprattutto trovare i miglioramenti necessari per battere Carlos Alcaraz dopo la sconfitta in finale agli Us Open. Una scelta logica quella di Jannik, perno della nazionale nel 2023 e nel 2024 – dove ha riportato un trofeo che mancava da quasi cinquant’anni – soprattutto per gestire il proprio fisico e preparare un piano di allenamenti che gli consenta di implementare il proprio gioco in vista dei trofei più importanti del 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

