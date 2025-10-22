Sinner non si distrae | a Vienna batte Altmaier in meno di un’ora e sigla un nuovo record personale Ora il derby con Cobolli

Tutto il mondo parla di Jannik Sinner dopo la rinuncia alla Coppa Davis, lui non si distrae e risponde sul campo: l’altoatesino ha vinto nettamente contro Daniel Altmaier nel secondo turno (il primo per Sinner) all’Atp 500 di Vienna. 6-0, 6-2 il finale in 58 minuti, con Sinner che come si evince dal punteggio non è mai andato in difficoltà nel corso del match. Esordio perfetto per l’altoatesino, che si è così qualificato agli ottavi di finale. Nel primo set Sinner è stato impeccabile sia al servizio (90% dei punti vinti con la prima) sia in risposta (80%). L’azzurro ha infatti concesso soltanto sei punti in tutto il set e ha chiuso con un netto 6-0 in soli 22 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner non si distrae: a Vienna batte Altmaier in meno di un’ora e sigla un nuovo record personale. Ora il derby con Cobolli

