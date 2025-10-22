Sinner la residenza a Monaco e le polemiche | ecco quanto costa alle casse italiane

Quanto pesa per il nostro Paese la scelta di Jannik Sinner di trasferire la sua residenza a Monaco? Quanti soldi evita di pagare il campione azzurro all’erario? La vittoria nel Six Kings Slam di Jannik Sinner ha permesso al tennista altoatesino di prendersi una piccola rivincita nei confronti di Carlos Alcaraz, che lo aveva surclassato nella classifica Atp. I due campioni si sono divisi la leadership della graduatoria internazionale, i tornei del Grande Slam (Sinner ha portato a casa gli Australian Open e Wimbledon, Alcaraz il Roland Garros e gli Us Open, battendo l’azzurro in finale), e la stragrande maggioranza dei tornei internazionali. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sinner, la residenza a Monaco e le polemiche: ecco quanto costa alle casse italiane

Contenuti che potrebbero interessarti

Superati i crampi e digerita la delusione, Jannik Sinner ha lasciato nella mattinata cinese Shanghai per far ritorno in Europa, nella sua residenza a Montecarlo - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, i no alla Davis, a Sanremo, a Mattarella, le tasse a Monaco: Jannik, quante volte hai deluso l'Italia - Processo a Sinner, riaffiorano i no alla Davis, a Sanremo, a Mattarella, le tasse a Monaco e le parole di Augias: Jannik, quante volte hai deluso l'Italia. Scrive sport.virgilio.it

Sinner, la risposta elegante alle polemiche: "I campi non li facciamo io e Alcaraz..." - Hanno fatto parecchio rumore le parole di Zverev sui campi realizzati tutti uguali apposta per favorire Sinner e Alcaraz. Come scrive corrieredellosport.it

Federer e la frecciata a Sinner: «Favorito dai tornei che lo vogliono in finale». La risposta di Jannik è da applausi - Roger Federer manda una frecciata a Jannik Sinner e l'italiano risponde con l'eleganza di sempre, evitando le polemiche come uno sciatore durante uno slalom. Segnala leggo.it