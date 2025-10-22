Sinner ignora le polemiche sulla Davis e domina a Vienna | Accetto le critiche ma ho già detto tutto

Jannik Sinner continua a rispondere sul campo alle critiche nate dopo la sua scelta di non partecipare alle Final Eight di Coppa Davis. L'azzurro, numero due del mondo, ha esordito all' ATP 500 di Vienna con una prestazione impeccabile, superando il tedesco Daniel Altmaier con un netto 6-0, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una vittoria schiacciante che lo proietta agli ottavi di finale, dove affronterà il connazionale Flavio Cobolli, fresco di un ottimo debutto nel torneo. Le parole del campione dopo il match. Alla fine dell'incontro, durante la conferenza stampa, Sinner ha inevitabilmente dovuto affrontare le domande legate alla Davis Cup, tema che negli ultimi giorni ha alimentato accese discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

