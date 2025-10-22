Sinner giocherà un’altra partita d’esibizione contro Alcaraz nel 2026 | l’evento in Corea del Sud
“Ciao!”, con tag alla Hyundai Card. Così Jannik Sinner ha annunciato un nuovo match d’esibizione che giocherà nel 2026, ancora contro Carlos Alcaraz, che ha comunicato l’evento allo stesso modo dell’altoatesino, entrambi su Instagram. “ See you in Korea”: l’evento in questione è lo Hyundai Card Super Match, un match sportivo sponsorizzato che si svolge in Corea del Sud, in cui negli anni si sono sfidati campioni di diversi sport. Nel tennis c’è già un precedente: un Federer-Sampras nel 2007. In un momento in cui Sinner è al centro delle discussioni per la sua rinuncia in Coppa Davis, anche questo annuncio è stato un pretesto per criticare l’altoatesino, soprattutto nei commenti sotto al post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
