Dopo la vittoria a Riad contro Alcaraz, per Jannik Sinner arriva una notizia che nessun tifoso avrebbe mai voluto sentire: l’azzurro è fuori. Sembra quasi uno scherzo del destino, e invece no. Poche ore dopo il trionfo in Arabia Saudita, quando tutti si aspettavano che Sinner potesse cavalcare l’entusiasmo verso un finale di stagione da protagonista, è arrivata la notizia che ha gelato i tifosi italiani. Jannik Sinner non sarà tra i convocati dell’Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre prossimi. Una sorpresa, senza ombra di dubbio, e anche un piccolo colpo al cuore per chi già sognava un’altra impresa tricolore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sinner fuori, tifosi sconvolti: Alcaraz se la ride