Sinner esordio a Vienna contro Altmaier

Il tennista italiano Jannik Sinner è pronto a tornare in campo oggi, mercoledì 22 ottobre, per il suo esordio nel torneo di Vienna. Il suo avversario sarà il tedesco Daniel Altmaier, classificato al numero 51 del ranking mondiale. La partita, che sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming, è un rematch del primo turno del Masters 1000 di Shanghai, giocato solo poche settimane fa. Sinner arriva a Vienna galvanizzato dal recente successo nel Six Kings Slam, un torneo di esibizione tenutosi a Riad. In quell'occasione, ha sconfitto Carlos Alcaraz in finale, assicurandosi un montepremi da record: ben 6 milioni di dollari, di cui 1,5 milioni come compenso per la partecipazione e ulteriori 4,5 milioni per la vittoria finale.

