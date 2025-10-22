Sinner e la partita show contro Alcaraz in Corea l’esibizione a rischio polemica | in campo due giorni prima dell’Australian Open

Dai campi al coperto di Vienna, dove è impegnato in un torneo Atp 500, Jannik Sinner annuncia un nuovo impegno nella sua agenda, puntualmente argomento di discussione soprattutto quando si tratta di rispondere o meno alla chiamata del team azzurro. Come riportato dal quotidiano sudcoreano Chosun Daily e confermato dagli stessi interessati, Jannik Sinner  e  Carlos Alcaraz  giocheranno un match di esibizione in Corea. L’incontro dovrebbe tenersi alla Incheon Inspire Arena di Seul il 10 gennaio 2026, cioè due giorni prima dellAustralian Open, in programma a Melbourne dal 12 gennaio al 1° febbraio 2026. 🔗 Leggi su Open.online

