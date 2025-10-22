Sinner e la partita show contro Alcaraz in Corea l’esibizione a rischio polemica | in campo due giorni prima dell’Australian Open

Dai campi al coperto di Vienna, dove è impegnato in un torneo Atp 500, Jannik Sinner annuncia un nuovo impegno nella sua agenda, puntualmente argomento di discussione soprattutto quando si tratta di rispondere o meno alla chiamata del team azzurro. Come riportato dal quotidiano sudcoreano Chosun Daily e confermato dagli stessi interessati, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocheranno un match di esibizione in Corea. L’incontro dovrebbe tenersi alla Incheon Inspire Arena di Seul il 10 gennaio 2026, cioè due giorni prima dell’ Australian Open, in programma a Melbourne dal 12 gennaio al 1° febbraio 2026. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

LA PARTITA DELLE PARTITE È il giorno della finale al Six Kings Slam di Riyadh! Come l’anno scorso, a giocarsela saranno sempre loro due: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz! In Arabia Saudita, lo spettacolo parte alle 20! Ci sareteeeeee? #Italia - facebook.com Vai su Facebook

ATP Pechino, Sinner: "Partita dura, fisicamente sto bene. Non vedo l'ora di sfidare Marozsan" - X Vai su X

Sinner-Alcaraz, finale dei re a Riad, show da 6 milioni - Tutto pronto a Riad per accogliere l'ennesima sfida, la sesta della stagione, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: in palio il 'Six Kings Slam' e soprattutto il montepremi da sei milioni di dollari che ... Riporta ansa.it

Sinner quando gioca a Vienna? Orario e dove vedere (tv e streaming) il debutto di Jannik contro Altmaier - Jannik Sinner si gode il ricchissimo premio del Six Kings Slam, vinto per il secondo anno consecutivo, ma ora è al centro di polemiche per il suo "no" alla nazionale di tennis ... Scrive ilmessaggero.it

La stampa francese si inchina a Sinner: "Contro Bublik una partita trappola? La verità è che..." - L’ennesima prestazione agli US Open contro il kazako Alexander Bublik non è passata inosservata: ... Segnala corrieredellosport.it