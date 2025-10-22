Sinner e il paragone su Modric | Mi ricorda Alcaraz Mentalmente è incredibile

Quale tennista ricorda Luka Modric? Sinner, noto tifoso rossonero, ha cercato di dare una sua risposta alla domanda. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sinner e il paragone su Modric: “Mi ricorda Alcaraz. Mentalmente è incredibile”

Scopri altri approfondimenti

Sinner e le ennesime polemiche sulla Davis: le parole di Panatta, l'inutile paragone con Alcaraz, che la Davis non ha mai vinto e la foto di Berrettini. Jannik, dopo aver conquistato due volte la Coppa, ha deciso di rinunciare. E le critiche, ancora una volta, arriv - facebook.com Vai su Facebook

Visto che il paragone tra #Sinner e #Alcaraz e i Big Three vale per tutto, ecco qui il numero di edizioni di Coppa Davis saltate da quest'ultimi (il periodo considerato va dal debutto nella competizione al ritiro, forfait per infortuni compresi) #Federer: 7 #Nadal: 8 # - X Vai su X

Modric Milan, Sinner elogia il centrocampista croato: «Ha una bellissima mentalità. Che tennista mi ricorda? Dico…» - Modric Milan, Sinner elogia il centrocampista croato: «Ha una bellissima mentalità. Scrive milannews24.com

"Se Luka Modric fosse un tennista chi sarebbe?" - Il nome di Jannik Sinner da Vienna - A Jannik Sinner è stato chiesto un parallelo tra tennis e calcio con la seguente domanda: "Se Luka Modric fosse un tennista chi sarebbe? Come scrive tennisworlditalia.com

Adani paragone choc: Modric è il nuovo Gattuso. Non sembra ma è l'ennesimo attestato di stima al croato - L'opinionista Rai a Viva el Futbol Lele Adani non se la prende con Allegri, torna sul successo del Milan contro la Fiorentina, critica il designatore Rocchi e ridimensiona la prova di Leao e dei rosso ... Segnala sport.virgilio.it