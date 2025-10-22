Sinner demolisce Altmaier a Vienna poi arriva la domanda-tranello sulla fidanzata | ma non ci casca

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner dopo ver battuto Altmaier ha rilasciato un'intervista a bordo campo nella quale ha parlato della sua famiglia, ma ha evitato di parlare della sua fidanzata, presente a Vienna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sinner demolisce altmaier viennaSinner-Altmaier 6-0 6-2: debutto perfetto per Jannik a Vienna. Agli ottavi sarà derby con Cobolli - Jannik Sinner è pronto a debuttare all'Atp 500 di Vienna dove nel primo match (sedicesimi di finale) affronterà il tedesco Altmaier, attuale numero 51 del ranking Atp. Si legge su ilmessaggero.it

sinner demolisce altmaier viennaTennis, Sinner batte Altmaier a Vienna: adesso il derby con Cobolli - Il fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e favorito del tabellone, ha superato all’esordio il tedesco n. Secondo gds.it

sinner demolisce altmaier viennaSinner sul velluto all'esordio a Vienna, batte Altmaier 6-0, 6-2 - In campo tra polemiche e appelli a ripensarci dopo il rifiuto della Davis. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Demolisce Altmaier Vienna