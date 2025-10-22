Sinner demolisce Altmaier a Vienna poi arriva la domanda-tranello sulla fidanzata | ma non ci casca
Jannik Sinner dopo ver battuto Altmaier ha rilasciato un'intervista a bordo campo nella quale ha parlato della sua famiglia, ma ha evitato di parlare della sua fidanzata, presente a Vienna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Sinner va criticato nel merito della sua decisione: tempi, modi, il contesto | Il commento - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Altmaier 6-0 6-2: debutto perfetto per Jannik a Vienna. Agli ottavi sarà derby con Cobolli - Jannik Sinner è pronto a debuttare all'Atp 500 di Vienna dove nel primo match (sedicesimi di finale) affronterà il tedesco Altmaier, attuale numero 51 del ranking Atp. Si legge su ilmessaggero.it
Tennis, Sinner batte Altmaier a Vienna: adesso il derby con Cobolli - Il fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e favorito del tabellone, ha superato all’esordio il tedesco n. Secondo gds.it
Sinner sul velluto all'esordio a Vienna, batte Altmaier 6-0, 6-2 - In campo tra polemiche e appelli a ripensarci dopo il rifiuto della Davis. Lo riporta ansa.it