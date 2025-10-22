Sinner comunicato durissimo del Codacons | Via le onorificenze Cosa succede

Non accenna a fermarsi il dibattito nazionale sul rifiuto di Jannik Sinner di indossare la maglia azzurra dell'Italtennis per la prossima edizione di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. A intervenire sulla questione in modo molto duro c'è anche il Codacons che non accetta il no del numero due del mondo chiedendo che vengano presi anche alcuni provvedimenti. "Schiaffo all'Italia". " Dopo il no di Jannik Sinner alla Coppa Davis, il Codacons chiede il ritiro di tutti i riconoscimenti ufficiali e delle onorificenze assegnate al tennista ": inizia così il durissimo comunicato dell'associazione dei consumatori che non risparmia altre stilettare al numero uno del tennis italiano.

LA RICHIESTA DEL CODACONS L'assenza di Sinner in Coppa Davis sta facendo ampiamente discutere nelle ultime ore. Tra opinioni discutibili e tante più ragionevoli, il Codacons ha rilasciato un comunicato piuttosto forte, schierandosi prepotentemente c - X Vai su X

