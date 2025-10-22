Sinner comunicato durissimo del Codacons | Via le onorificenze Cosa succede

Ilgiornale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non accenna a fermarsi il dibattito nazionale sul rifiuto di Jannik Sinner di indossare la maglia azzurra dell'Italtennis per la prossima edizione di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. A intervenire sulla questione in modo molto duro c'è anche il Codacons che non accetta il no del numero due del mondo chiedendo che vengano presi anche alcuni provvedimenti. "Schiaffo all'Italia". " Dopo il no di Jannik Sinner alla Coppa Davis, il Codacons chiede il ritiro di tutti i riconoscimenti ufficiali e delle onorificenze assegnate al tennista ": inizia così il durissimo comunicato dell'associazione dei consumatori che non risparmia altre stilettare al numero uno del tennis italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sinner comunicato durissimo del codacons via le onorificenze cosa succede

© Ilgiornale.it - Sinner, comunicato durissimo del Codacons: "Via le onorificenze". Cosa succede

Scopri altri approfondimenti

sinner comunicato durissimo codaconsIl Codacons si scaglia contro Jannik Sinner per il forfait in Davis e chiede il ritiro di tutte le onorificenze - L'annuncio ufficiale dell'assenza di Jannik Sinner tra le fila della Nazionale italiana in occasione delle Finals di Coppa Davis 2025, in programma a ... Secondo oasport.it

sinner comunicato durissimo codaconsIncredibile Codacons, siamo all’assurdo: la richiesta contro Sinner è pura provocazione - L'ente chiede di togliere tutti i riconoscimenti ufficiali e le onoreficenze al numero due del mondo dopo il no alla Coppa Davis ... Lo riporta msn.com

sinner comunicato durissimo codaconsJannik Sinner, la rabbia del Codacons: «Onorificenze da ritirare, la scelta di rinunciare alla Coppa Davis rappresenta uno schiaffo all’Italia» - Dopo la decisione di Jannik Sinner di non partecipare alla Coppa Davis, il Codacons interviene duramente chiedendo il ritiro di tutte le onorificenze e i riconoscimenti ufficiali conferiti ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Comunicato Durissimo Codacons