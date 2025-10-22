Sinner come capire il no alla Davis Lui come Federer Djokovic e Nadal

Siamo stati per anni la serie C del tennis mondiale, anni passati a veder trionfare gli altri a Wimbledon e i tennisti italiani che a malapena passavano il primo turno. Adesso se nel tennis siamo una potenza è soprattutto per merito di Jannik Sinner, fuoriclasse assoluto ma soprattutto simbolo di uno sport rinato dopo i tempi di Panatta. Che sono 50 anni fa, se qualcuno non se lo ricordasse. Attanagliati dalla nostalgia per il vecchio e da un provincialismo tutto italiano non riusciamo a godercelo Sinner, ma forse non ce lo meritiamo. La sua scelta di non giocare la coppa Davis dopo averne vinte due ha scatenato i commenti di tutti, addetti ai lavori e non. 🔗 Leggi su Panorama.it

