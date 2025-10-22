Sinner annuncia una nuova esibizione contro Alcaraz due giorni dopo la rinuncia alla Coppa Davis

Sinner e Alcaraz si sfideranno in Corea il 10 gennaio 2026 per lo “Hyundai Card Super Match”, una nuova esibizione a pochi giorni dagli Australian Open. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Jannik Sinner non giocherà le Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lo annuncia il Capitano azzurro di Davis Filippo Volandri - X Vai su X

Sinner squalificato per tre mesi, accordo con la Wada. Lo annuncia la stessa Agenzia Anti-doping per il caso Clostebol #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sinner annuncia una nuova esibizione contro Alcaraz due giorni dopo la rinuncia alla Coppa Davis - Sinner e Alcaraz si sfideranno in Corea il 10 gennaio 2026 per lo “Hyundai Card Super Match”, una nuova esibizione a pochi giorni dagli Australian ... Come scrive fanpage.it

Panatta su Sinner-Alcaraz in Arabia: “Queste esibizioni hanno valore limitato”. E quella battuta sui 6 milioni... - La leggenda italiana del tennis ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match che ha visto uscire vittorioso Jannik al Six Kings Slam. Da tuttosport.com

Sinner: “Rinunciare alla Coppa Davis una scelta difficile”. I due motivi del no a Volandri: le sue parole - Jannik Sinner non sarà al via delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Secondo ilfattoquotidiano.it