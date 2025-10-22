Sinner annuncia una nuova esibizione contro Alcaraz due giorni dopo la rinuncia alla Coppa Davis

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner e Alcaraz si sfideranno in Corea il 10 gennaio 2026 per lo “Hyundai Card Super Match”, una nuova esibizione a pochi giorni dagli Australian Open. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sinner annuncia nuova esibizioneSinner annuncia una nuova esibizione contro Alcaraz due giorni dopo la rinuncia alla Coppa Davis - Sinner e Alcaraz si sfideranno in Corea il 10 gennaio 2026 per lo “Hyundai Card Super Match”, una nuova esibizione a pochi giorni dagli Australian ... Come scrive fanpage.it

sinner annuncia nuova esibizionePanatta su Sinner-Alcaraz in Arabia: “Queste esibizioni hanno valore limitato”. E quella battuta sui 6 milioni... - La leggenda italiana del tennis ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match che ha visto uscire vittorioso Jannik al Six Kings Slam. Da tuttosport.com

sinner annuncia nuova esibizioneSinner: “Rinunciare alla Coppa Davis una scelta difficile”. I due motivi del no a Volandri: le sue parole - Jannik Sinner non sarà al via delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Annuncia Nuova Esibizione