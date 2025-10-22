Sinner anche il Codacons contro Jannik | Via le onorificenze
(Adnkronos) – "Dopo il no di Jannik Sinner alla Coppa Davis, il Codacons chiede il ritiro di tutti i riconoscimenti ufficiali e delle onorificenze assegnate al tennista". Si apre così il perentorio comunicato con cui il Codacons prende posizione nel caso alimentato attorno a Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo ha annunciato che non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Il Codacons chiede il ritiro di tutte le onorificenze assegnate a Sinner e scrive così: "…se dedicasse meno tempo a girare spot avrebbe modo di rappresentare meglio il proprio paese"
Il Codacons ha annunciato di aver presentato un'istanza alla Procura di Brescia in cui "chiede di estendere le indagini su tutti i procedimenti seguiti dall'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti" L'ex pm è accusato di corruzione in atti giudiziari
Il Codacons si scaglia contro Jannik Sinner per il forfait in Davis e chiede il ritiro di tutte le onorificenze - L'annuncio ufficiale dell'assenza di Jannik Sinner tra le fila della Nazionale italiana in occasione delle Finals di Coppa Davis 2025, in programma a ...
Sinner, anche il Codacons contro Jannik: "Via le onorificenze" - (Adnkronos) – "Dopo il no di Jannik Sinner alla Coppa Davis, il Codacons chiede il ritiro di tutti i riconoscimenti ufficiali e delle onorificenze assegnate al tennista".
Jannik Sinner, la rabbia del Codacons: «Onorificenze da ritirare, la scelta di rinunciare alla Coppa Davis rappresenta uno schiaffo all'Italia» - Dopo la decisione di Jannik Sinner di non partecipare alla Coppa Davis, il Codacons interviene duramente chiedendo il ritiro di tutte le onorificenze e i riconoscimenti ufficiali conferiti ...