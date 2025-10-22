Sinner anche Corona attacca Jannik ma sbaglia tutto

(Adnkronos) – Anche Fabrizio Corona contro Jannik Sinner. La rinuncia dell’azzurro alla Coppa Davis ha scatenato polemiche sorprendenti. Tra le critiche, arriva anche quella dell’ex fotografo dei vip che dedica una storia al ‘caso Sinner’ ma scivola sulle date, dando l’impressione di non conoscere il calendario del tennis. Per Corona, “la verità è che pensa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sinner anche corona attacca jannik ma sbaglia tutto

