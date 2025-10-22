Sinner-Altmaier a Vienna 2025 | orario precedenti e dove vederla in tv

Mentre in Italia non si placano le polemiche per il suo rifiuto alla Coppa Davis, Jannik Sinner riparte da Vienna. L’azzurro, fresco vincitore del ricco Six Kings Slam saudita, debutterà nel torneo Atp 500 austriaco – vinto nel 2023 in finale contro il russo Daniil Medvedev – mercoledì 22 ottobre, non prima delle ore 17.30. Dall’altra parte della rete troverà Daniel Altmaier, 27enne della Renania, già battuto al debutto del Masters 1000 di Shanghai a inizio ottobre in due set. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. Sinner-Altmaier, i precedenti tra i due giocatori. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner-Altmaier a Vienna 2025: orario, precedenti e dove vederla in tv

