Sinistra in lutto E’ morto Riccardo Susini
MONTOPOLI La sinistra del comprensorio del Cuoio e di Montopoli in particolare perde uno dei suoi storici pilastri. E’ morto a 76 anni Riccardo Susini, segretario del circolo di Montopoli e volto storico prima del Pci e poi di Rifondazione Comunista nella zona del Cuoio. "La notizia della sua scomparsa ci colpisce profondamente – scrive la federazione di Pisa di Rifondazione Comunista – Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime settimane, ma fino all’ultimo Riccardo ha mantenuto la determinazione e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto. Ha dedicato la sua vita alla militanza, al suo territorio e al partito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
