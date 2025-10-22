Sinfonia d’Autunno AIDO a Villa Mazzarella | protagonisti programma e finalità solidali
L’evento benefico “Sinfonia d’Autunno”, ideato e organizzato da Maridi’ Communication, torna a Napoli martedì 28 ottobre alle ore 20:00 presso Villa Mazzarella, con l’obiettivo di sostenere la comunicazione di A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Odv – e promuovere la sensibilizzazione su un tema sociale di grande delicatezza attraverso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
