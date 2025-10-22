Sinfonia d’Autunno AIDO a Villa Mazzarella | protagonisti programma e finalità solidali

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento benefico “Sinfonia d’Autunno”, ideato e organizzato da Maridi’ Communication, torna a Napoli martedì 28 ottobre alle ore 20:00 presso Villa Mazzarella, con l’obiettivo di sostenere la comunicazione di A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Odv – e promuovere la sensibilizzazione su un tema sociale di grande delicatezza attraverso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

sinfonia d8217autunno aido a villa mazzarella protagonisti programma e finalit224 solidali

© Sbircialanotizia.it - “Sinfonia d’Autunno” A.I.D.O. a Villa Mazzarella: protagonisti, programma e finalità solidali

News recenti che potrebbero piacerti

Grande folla in Villa Reale 9° Sinfonia di Beethoven - Il concerto dell’Orchestra Canova era il più importante appuntamento musicale tra tutti quelli programmati nell’ambito del Festival del Parco di Monza Non capita tutti i giorni che un concerto di ... Lo riporta mbnews.it

La nona sinfonia di Beethoven domenica 15 settembre con l’Orchestra Canova nei Giardini della Villa Reale di Monza - 200 anni fa, verrà riproposto dall’Orchestra Canova che per l’occasione si allargherà fino a diventare sinfonica. Riporta politicamentecorretto.com

La nona sinfonia di Beethoven domenica 15 settembre con l’Orchestra Canova nei Giardini della Villa Reale di Monza - Uno dei massimi capolavori della storia della musica, eseguito per la prima volta 200 anni fa, verrà riproposto dall’Orchestra Canova che per l’occasione si allargherà fino a diventare sinfonica. Riporta mi-lorenteggio.com

Cerca Video su questo argomento: Sinfonia D8217autunno Aido Villa