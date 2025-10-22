Sindacato | Mauro Franzolini eletto nuovo segretario generale FenealUil
(Adnkronos) – Da oggi alla guida della categoria delle lavoratrici e dei lavoratori delle costruzioni Uil c’è il friulano Mauro Franzolini, sindacalista impegnato nella Uil fin dal 1987. A deliberarlo il consiglio generale Fenealuil, che ha riunito, oggi a Roma, presso il Nhow Hotel, i suoi componenti e ha eletto all’unanimità Franzolini nuovo segretario generale. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
