Un 30enne è stato denunciato per aver truffato un’anziana sottraendole circa mille euro. La vicenda ha inizio 27 settembre scorso quando un uomo, a bordo di un’autovettura dotata di un megafono per diffondere messaggi commerciali riguardanti la pulizia di canne fumarie e la riparazione di fornelli a gas, ha attirato l’attenzione di una 70enne che necessitava proprio della pulizia del camino. In pochi minuti il fantomatico artigiano si accorda con la donna, guadagnandosi così l’accesso in casa, dove, con la scusa di dover scaldare un attrezzo per lo svolgimento della pulizia della canna fumaria, si fa condurre al fornello della cucina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Simula un guasto e truffa un’anziana: denunciato