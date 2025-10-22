Silvia Toffanin veste d'oro a This is Me | il look della seconda puntata vale quasi 2mila euro

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi va in onda la seconda puntata di This is Me, quella che celebra i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Chi ha firmato e quanto costa l'abito d'oro della conduttrice Silvia Toffanin?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

silvia toffanin veste dSilvia Toffanin veste d’oro a This is Me: il look della seconda puntata vale quasi 2mila euro - Oggi va in onda la seconda puntata di This is Me, quella che celebra i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini ... Segnala fanpage.it

silvia toffanin veste dToffanin torna in prima serata su Canale 5 con This Is Me - Un viaggio per celebrare il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a ... ansa.it scrive

silvia toffanin veste dThis is Me Anticipazioni: Silvia Toffanin parla del format e di Maria De Filippi - Silvia Toffanin conduce la nuova stagione di This is Me, ecco le Anticipazioni sulla prima puntata di mercoledì 15 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Silvia Toffanin Veste D