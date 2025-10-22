Silvia Della Monica la PM che sfidò il Mostro di Firenze con un tranello

Silvia Della Monica è un nome che pochi conoscono, eppure la sua storia personale si intreccia in modo drammatico con uno dei casi di cronaca nera più inquietanti d’Italia: i delitti del mostro di Firenze. Nata a Napoli, classe 1948, residente poi a Firenze, la magistrata fu l’unica donna a indagare sulla serie di omicidi che terrorizzò la Toscana tra gli anni Settanta e Ottanta. E fu proprio a lei che il killer, nel settembre 1985, dopo l’ultimo duplice omicidio, inviò un macabro messaggio: un pezzo della pelle del seno di Nadine Mauriot, una delle vittime. “Non parlo molto volentieri di queste vicende”, ammette oggi Della Monica in un’intervista a La Nazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

