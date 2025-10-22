Silvia Della Monica la PM che sfidò il Mostro di Firenze con un tranello

Silvia Della Monica è un nome che pochi conoscono, eppure la sua storia personale si intreccia in modo drammatico con uno dei casi di cronaca nera più inquietanti d’Italia: i delitti del mostro di Firenze. Nata a Napoli, classe 1948, residente poi a Firenze, la magistrata fu l’unica donna a indagare sulla serie di omicidi che terrorizzò la Toscana tra gli anni Settanta e Ottanta. E fu proprio a lei che il killer, nel settembre 1985, dopo l’ultimo duplice omicidio, inviò un macabro messaggio: un pezzo della pelle del seno di Nadine Mauriot, una delle vittime. “Non parlo molto volentieri di queste vicende”, ammette oggi Della Monica in un’intervista a La Nazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Silvia Della Monica, la PM che sfidò il Mostro di Firenze con un tranello

Altri contenuti sullo stesso argomento

Continuano le iniziative di Ottobre in Salute - il mese della prevenzione. Domenica 26 ottobre alle 17 si terrà nell'auditorium Burovich di piazza Barbo il Concerto della Banda in Rosa. Il titolo è Musica per le Donne: direttrici Mara Guglielmin e Monica Giust, me - facebook.com Vai su Facebook

La fortuna di Juan che Monica è talmente intelligente che ha capito benissimo quello che lui faceva e perché lo faceva #CuoreSelvaggio - X Vai su X

Mostro di Firenze, la pm che fece paura al killer: “Scrisse a me perché lo sfidai” - Silvia Della Monica, il magistrato che s’inventò un tranello: “Dichiarammo che una vittima aveva parlato prima di morire. Secondo msn.com