Sigarette illegali sequestrate 250 tonnellate di tabacchi a Torino | 8 persone in manette

Le forze dell'ordine hanno scoperto che negli ambienti più interni dei magazzini erano presenti anche alloggi per il personale, in condizioni di sfruttamento e in spregio alle norme di sicurezza. I lavoratori venivano di fatto rinchiusi nelle fabbriche, costretti a turni massacranti, senza riposo e privati di ogni forma di tutela, come riportato dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sigarette illegali, sequestrate 250 tonnellate di tabacchi a Torino: 8 persone in manette

