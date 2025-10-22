Sigarette arriva la maxi stangata | Sempre più care Di quanto aumentano

L’introduzione del nuovo calendario fiscale per le accise sulle sigarette rappresenta una mossa significativa del governo, destinata a rimodellare il panorama dei prezzi al consumo e ad avere un impatto diretto sulle abitudini dei fumatori. Questa misura, come delineato nella Relazione tecnica allegata alla manovra finanziaria, non è una variazione isolata, ma l’inizio di un incremento progressivo e programmato che vedrà i costi dei singoli pacchetti di sigarette salire in modo cadenzato nel corso dei prossimi anni. L’obiettivo primario di questa rimodulazione fiscale è duplice: da un lato, incrementare le entrate erariali per finanziare altre misure previste dalla legge di bilancio e, dall’altro, perseguire una politica di salute pubblica volta a disincentivare il fumo attraverso l’innalzamento del prezzo, rendendolo meno accessibile, specialmente per le fasce più giovani della popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

