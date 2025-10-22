Sicurezza urbana migliorata | Abbiamo imparato un metodo

L’amministrazione comunale di Sant’Angelo Lodigiano annuncia la conclusione della collaborazione con l’esperto di sicurezza del Comune, Fabrizio Giganti, dopo 15 mesi di attività condivisa. E la Giunta guarda già avanti: è infatti in preparazione un ampio progetto di sicurezza urbana intersettoriale, che sarà posto all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale. "Grazie al contributo professionale e operativo di Giganti, l’ente ha rafforzato le basi delle politiche della sicurezza, impostando un metodo di lavoro più solido, che ora rimane patrimonio dell’amministrazione" ha commentato il sindaco Cristiano Devecchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sicurezza urbana migliorata: "Abbiamo imparato un metodo"

Argomenti simili trattati di recente

SORPRESO CON 16 DOSI DI COCAINA IN AUTO: SEGNALAZIONE DEI CITTADINI PORTA A UN ARRESTO PER SPACCIO Una segnalazione proveniente dai cittadini membri di un gruppo di Controllo di Vicinato ha consentito al Nucleo Sicurezza Urbana e - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza urbana, alla Prefettura di Palermo una riunione col Comitato per l’Ordine: strategie per una maggiore prevenzione http://dlvr.it/TNhHn4 - X Vai su X

Sicurezza urbana migliorata: "Abbiamo imparato un metodo" - L’amministrazione comunale di Sant’Angelo Lodigiano annuncia la conclusione della collaborazione con l’esperto di sicurezza del Comune, Fabrizio Giganti, dopo 15 mesi di attività condivisa. Come scrive ilgiorno.it

Cuneo, meno reati e vandalismi: il bilancio positivo della sicurezza urbana - È cominciato da Cuneo, con una lunga riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica (COSP) che si è tenuta in Prefettura, il percorso di verifica sulla situazione della sicurezza ur ... Segnala cuneocronaca.it

Sicurezza a Monza, sindaco Pilotto risponde alle critiche: ecco cosa fa di concreto il Comune - Il primo cittadino interviene sulla sicurezza: 'Non basta agire da soli, serve collaborazione tra istituzioni e cittadini' ... Si legge su monza-news.it