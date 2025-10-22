Sicurezza obiettivo prevenire scontri tra tifosi Porta a Lucca si blinda i varchi chiuderanno prima
Pisa, 22 ottobre 2025 – Sarà valutata partita per partita la chiusura anticipata della cancellata nella zona stadio e la decisione sarà presa valutando attentamente le informazioni ricevute dalle investigazioni preventive da parte delle Digos delle questure competenti, dunque non solo quella pisana ma anche quelle relative alle tifoserie ospiti attese in città. Il primo test è quello del 30 ottobre quando a Pisa arriverà la Lazio per il primo turno infrasettimanale del campionato e per di più in notturna. E’ ancora presto per fare valutazioni definitive su questo match: al momento, tuttavia, le prescrizioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive riguardano la sola vendita dei biglietti riservati al settore ospiti, ma si capirà solo nei prossimi giorni se verranno decise ulteriori restrizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
