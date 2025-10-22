Sicurezza nel lavoro Fava INPS | Serve una campagna permanente che parta dalle scuole

Orizzontescuola.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il convegno “Il Decalogo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: un percorso di condivisione con le istituzioni e le parti sociali”, svoltosi il 21 ottobre nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, il presidente dell’INPS Gabriele Fava ha sottolineato l’urgenza di un impegno stabile sulla cultura della sicurezza, che cominci dalle scuole. L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fava (Inps), in Calabria quadro del lavoro incoraggiante - "Stiamo lavorando, anche molto bene e in grande sintonia e armonia, con il governo a cui spettano le politiche del lavoro. Scrive ansa.it

sicurezza lavoro fava inpsInps, Fava: “La Calabria è tra le prime regioni in Italia per la qualità delle prestazioni e del loro impatto sociale” - Inps, Fava: "La Calabria è tra le prime regioni in Italia per la qualità delle prestazioni e del loro impatto sociale" ... Come scrive msn.com

Fava, giovani dite no al lavoro nero, Inps è vostro salvadanaio - "Voi giovani potete fare tanto, veramente tantissimo, infatti è dal primo giorno del mio insediamento che stiamo puntando su di voi ragazzi, sui giovani, ma per darvi un futuro, un futuro ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Lavoro Fava Inps