Sicurezza e ordine negli esercizi commerciali | siglato il protocollo

Padovaoggi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina 22 ottobre in Prefettura a Padova, il prefetto Giuseppe Forlenza ha sottoscritto, con i presidenti di Ascom Patrizio Bertin, di Confesercenti Nicola Rossi, di Federalberghi Monica Soranzo e con il vice presidente di Appe Vincenzo Allegra, il protocollo in materia di prevenzione di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

