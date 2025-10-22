Sicurezza e ordine negli esercizi commerciali | siglato il protocollo

Questa mattina 22 ottobre in Prefettura a Padova, il prefetto Giuseppe Forlenza ha sottoscritto, con i presidenti di Ascom Patrizio Bertin, di Confesercenti Nicola Rossi, di Federalberghi Monica Soranzo e con il vice presidente di Appe Vincenzo Allegra, il protocollo in materia di prevenzione di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altre letture consigliate

La decisione di istituirle è arrivata durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - facebook.com Vai su Facebook

Ordine del giorno congiunto su sicurezza e movida, ok unanime in commissione https://ift.tt/Clbnp1W https://ift.tt/H8SJxqM - X Vai su X

Lucera: i Carabinieri notificano provvedimenti di sospensione delle licenze nei confronti di due esercizi commerciali - Lucera: i Carabinieri notificano provvedimenti di sospensione delle licenze nei confronti di due esercizi commerciali I Carabinieri della Compagnia di ... Segnala ilsipontino.net

Caltanissetta. Controlli interforze in centro storico: una denuncia, perquisizioni e sanzioni a esercizi commerciali - Prefetto nel corso della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 1^ ottobre scorso, venerdì sera, nel Capoluogo sono s ... Riporta ilfattonisseno.it

LICENZE Lucera, sospese le licenze di due locali per motivi di sicurezza - Provvedimenti di sospensione delle licenze per 10 giorni nei confronti dei titolari di due esercizi commerciali del centro storico ... Lo riporta statoquotidiano.it