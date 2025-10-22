Si toglie la vita a 14 anni polverone mediatico sui presunti bulli La Garante | Anche loro devono essere tutelati

"Che siano autori o vittime, i minori coinvolti nel caso devono essere tutelati", queste le parole a Fanpage.it della Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Monica Sansoni, dopo una fuga di notizie sui presunti bulli della scuola del 14enne che si è tolto la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#ArianoIrpino- Detenuto 26enne in carcere si toglie la vita, aveva problemi psichiatrici.

Omicidio-suicidio nel Modenese: 86enne uccide moglie e si toglie la vita

Si toglie la vita a 14 anni, polverone mediatico sui presunti bulli. La Garante: "Anche loro devono essere tutelati" - Occorre considerare la situazione delicata vivono i survivors del compagno di classe che si è tolto la vita: proprio per questo sono assistiti dal Tribunale dei Minori, ascoltati da psicologi ...

Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola - La sua storia aveva scosso l'Italia: Paolo Mendico, studente di 14 anni di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, si era tolto la vita a settembre all'inizio del nuovo anno scolastico perché ...

Paolo si toglie la vita a 14 anni per bullismo: la svolta nelle indagini, contestazioni per i docenti - Sul suicidio di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita nel settembre scorso, poche ore prima del primo giorno ...