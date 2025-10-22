Si presenta sotto casa della ex compagna con un manganello telescopico e un accendino | arrestato a Settimo Torinese

Torinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa domenica 19 ottobre 2025 i carabinieri della tenenza di Settimo Torinese hanno arrestato, sul territorio cittadino, un uomo che da diverso tempo perseguitava la sua ex fidanzata. È stata quest'ultima a chiedere il loro intervento dopo avere ricevuto un messaggio da lui, che annunciava. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

