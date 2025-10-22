Si è sentita male dopo cena Addio a Elisa Zorzini morta a soli 39 anni | il terribile annuncio

Si è accasciata al suolo all’improvviso, appena scesa dall’auto, dopo una tranquilla cena con il compagno. È iniziato così il dramma che ha portato alla morte di Elisa Zorzini, 39 anni, originaria di Gavardo e residente a Moniga del Garda. La tragedia si è consumata in pochi minuti, venerdì sera: un malore fulminante, la corsa disperata in ospedale, prima a Brescia, poi a Desenzano. Ma per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Secondo i medici, la causa del decesso sarebbe stata una probabile emorragia cerebrale. Nonostante i tentativi estremi dei sanitari, Elisa non ha mai ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

