Si conoscono su TikTok la relazione sfocia in minacce di morte e gelosia | la ex sporge denuncia
Un 34enne originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, ma che vive a Misano Adriatico, è indagato dalla Procura di Rimini per minacce e atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. Secondo quanto riporta l’Ansa, durante le scorse ore i carabinieri gli hanno notificato l'ordinanza di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
