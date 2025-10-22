Si cofrontano nel congresso regionale di Chieti i professionisti sanitari dell' emergenza-urgenza
Parola d’ordine crescere, sviluppando costantemente competenze cliniche, organizzative e tecnologiche del personale impegnato in prima linea. Nasce da questo principio l’idea del congresso regionale del dipartimento Emergenza-Urgenza, in programma a Chieti venerdì 24 e sabato 25 ottobre, pensato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
