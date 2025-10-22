Si chiude il 20° Pem Festival diretto da Enrico Deregibus | ospite la poetessa Vivian Lamarque

foto di Dino Ignani MIRABELLO MONFERRATO – Dopo 21 eventi di grande successo, si chiude domenica 26 ottobre la 20a edizione del “PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato”, la rassegna piemontese diretta da Enrico Deregibus e articolata su dieci comuni, con capofila San Salvatore Monferrato. L’appuntamento conclusivo, previsto alle 18 nella Chiesa di San Michele in piazza Marconi a Mirabello Monferrato, sarà di particolare prestigio. Ospite sarà Vivian Lamarque, una delle maggiori poetesse contemporanee. Vincitrice di numerosi premi, fra i quali il Premio Strega 2023 con “L’amore da vecchia” (Mondadori), ha un profondo legame con Mirabello (Provera, tipico cognome della zona, è il suo cognome da nubile). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

