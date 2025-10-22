Si barrica in una stanza poi minaccia gli agenti con un machete Bloccato con il taser

Romatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione nella zona di Città Giardino. Un uomo, nella notte dello scorso lunedì 20 ottobre, si è barricato all'interno di una stanza di casa per ore. A dare l'allarme è stata la moglie che, insieme al figlio piccolo, era scesa in strada in preda al panico.Già, perché in passato l'uomo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

barrica stanza minaccia agentiNomentano, picchia moglie e figlio e si barrica in casa col machete: gli agenti usano il taser - Prima una violenta lite poi le minacce puntando contro la moglie e il figlio il machete: «Vi ammazzo, non uscite vivi da qui». Segnala ilmessaggero.it

barrica stanza minaccia agentiBenevento, minaccia i volontari e si barrica nel centro di accoglienza notturna: 22enne denunciato e allontanato - Ordine di allontanamento urbano comminato ad un 22enne egiziano, con precedenti specifici di polizia, che ieri pomeriggio si è reso responsabile di condotte intimidatorie nei confronti dei volontari d ... ntr24.tv scrive

barrica stanza minaccia agentiBarricato in casa da ieri minaccia gesto estremo, paura a Olbia - Dalla mattina di ieri, lunedì 13 ottobre un uomo si è barricato all'interno della sua abitazione in via Agrigento a Olbia minacciando di compiere un gesto estremo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Barrica Stanza Minaccia Agenti