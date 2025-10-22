Si avvicina il Trofeo Vanoni | più di 100 runner provano il percorso

Iniziano a scaldare i motori e a testare le gambe i runner che domenica 26 ottobre correranno al Trofeo Vanoni. Grazie alla collaborazione con il negozio 3 Passi Outdoor di Morbegno e all’ospitalità dell’oratorio di Morbegno, anche quest’anno il Gs Csi Morbegno ha proposto la prova del percorso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it