Shrinking S3 | Le prime foto esclusive dalla serie Apple TV

Universalmovies.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple TV ha diffuso in rete le prime immagini esclusive della terza stagione di Shrinking, la serie acclamata di ritorno da gennaio 2026. L’amata comedy, acclamata dalla critica e nominata agli Emmy, con protagonisti Jason Segel e Harrison Ford si prepara a tornare su Apple TV con la sua terza stagione a partire da gennaio 2026. Nell’attesa sono disponibili le prime foto ufficiali da poco diffuse dallo streamer. Creata dai vincitori dell’Emmy Bill Lawrence e Brett Goldstein, insieme a Segel, la terza stagione di “Shrinking” farà il suo debutto su Apple TV il 28 gennaio 2026 con il primo episodio degli 11 totali, seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino all’8 aprile. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

shrinking s3 le prime foto esclusive dalla serie apple tv

© Universalmovies.it - Shrinking S3 | Le prime foto esclusive dalla serie Apple TV

Approfondisci con queste news

shrinking s3 prime fotoShrinking 3: La data d'uscita e le prime foto della terza stagione - creata da Bill Lawrence, Brett Goldstein e Jason Segel tornerà su Apple TV a gennaio e ospiterà importanti guest star: le prime immagini e tutto quello che c'è da sapere sulla terza stagi ... Lo riporta comingsoon.it

shrinking s3 prime foto“Shrinking”, le prime immagini dalla terza stagione della comedy di Apple TV da gennaio 2026 - Oltre al cast storico, la terza stagione di “Shrinking” vede il ritorno delle guest star Goldstein, Damon Wayans Jr. Come scrive teleblog.it

shrinking s3 prime fotoShrinking – Stagione 3: le prime immagini della nuova stagione Apple Tv - Stagione 3, l'amata comedy, acclamata dalla critica e nominata agli Emmy, ... cinefilos.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Shrinking S3 Prime Foto