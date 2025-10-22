Shrinking S3 | Le prime foto esclusive dalla serie Apple TV

Apple TV ha diffuso in rete le prime immagini esclusive della terza stagione di Shrinking, la serie acclamata di ritorno da gennaio 2026. L’amata comedy, acclamata dalla critica e nominata agli Emmy, con protagonisti Jason Segel e Harrison Ford si prepara a tornare su Apple TV con la sua terza stagione a partire da gennaio 2026. Nell’attesa sono disponibili le prime foto ufficiali da poco diffuse dallo streamer. Creata dai vincitori dell’Emmy Bill Lawrence e Brett Goldstein, insieme a Segel, la terza stagione di “Shrinking” farà il suo debutto su Apple TV il 28 gennaio 2026 con il primo episodio degli 11 totali, seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino all’8 aprile. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Shrinking S3 | Le prime foto esclusive dalla serie Apple TV

