Shakira pubblica l’EP Spotify Anniversary e un brano con Ed Sheeran

Shakira pubblica l’EP Spotify Anniversary Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) Live e un brano realizzato insieme al cantautore britannico Ed Sheeran. È uscito Spotify Anniversary Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) Live, il nuovo EP di Shakira con cui celebra due importanti traguardi della sua carriera: i 30 anni dall’uscita del suo album d’esordio Pies Descalzos e i 20 anni del celebre Oral Fixation. Il progetto, disponibile in esclusiva su Spotify, raccoglie alcune delle canzoni più iconiche dei due album della superstar colombiana, reinterpretate in una veste live e inedita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

