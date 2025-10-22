SHAKIRA | è uscito l’EP Spotify Anniversary | Oral Fixation 20th and Pies Descalzos 30th LIVE
È uscito oggi, martedì 22 ottobre, “ SPOTIFY ANNIVERSARY ORAL FIXATION (20th) AND PIES DESCALZOS (30th) LIVE ”, il nuovo EP di SHAKIRA con cui celebra due importanti traguardi della sua carriera. È uscito oggi, martedì 22 ottobre, “ SPOTIFY ANNIVERSARY ORAL FIXATION (20th) AND PIES DESCALZOS (30th) LIVE ”, il nuovo EP di SHAKIRA con cui celebra due importanti traguardi della sua carriera: i 30 anni dall’uscita del suo album d’esordio Pies Descalzos e i 20 anni del celebre Oral Fixation. ( LINK ) Il progetto, disponibile in esclusiva su Spotify, raccoglie alcune delle canzoni più iconiche dei due album della superstar colombiana, reinterpretate in una veste live e inedita. 🔗 Leggi su 361magazine.com
