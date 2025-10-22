Shai trascina OKC Golden State espugna Los Angeles | spettacolo nella prima notte NBA

Due supplementari servono ai Thunder campioni per piegare i nuovi Rockets di Durant. Warriors subito vincenti contro i Lakers orfani di LeBron. Riparte la stagione NBA e lo fa subito col botto. Come da tradizione, ad aprire il sipario sono i campioni in carica: gli Oklahoma City Thunder. Al Paycom Center, dopo la cerimonia di consegna degli anelli, serve un’incredibile battaglia con due overtime per piegare i nuovi Houston Rockets guidati dall’ex Kevin Durant. Alla fine finisce 125-124, con Shai Gilgeous-Alexander a firmare la vittoria: solo 5 punti nel primo tempo, poi la scintilla fino ai 35 finali, compresi il canestro del pareggio a due secondi dalla sirena e i liberi della vittoria a 2?3 dalla fine del secondo supplementare. 🔗 Leggi su Sportface.it