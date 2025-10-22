Sgravi auto elettriche l’ira di Mastella | Benevento estromessa è ostacolo a crescita sociale | valutiamo estremi di ricorso al Tar

Tempo di lettura: 2 minuti “Partono oggi gli sgravi per comprare le auto elettriche. E’ una misura concreta, sostenuta dall’Ue, per spingere la mobilità sostenibile e renderla finalmente alla portata di tutte le tasche. Ma Benevento è finita incredibilmente fuori dai parametri statistici che danno diritto agli incentivi, a causa di una diavoleria statistica e burocratica”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. A ottobre mi sono attivato per sanare questo vulnus. Il ministro dell’Ambiente, con garbo che ho pubblicamente apprezzato, mi ha risposto che l’Istat stava aggiornando i parametri statistici delle cosiddette Fua, aree urbane funzionali, che hanno estromesso la provincia sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it