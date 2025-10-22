Sgravi auto elettriche l’ira di Mastella | Benevento estromessa è ostacolo a crescita sociale | valutiamo estremi di ricorso al Tar
Tempo di lettura: 2 minuti “Partono oggi gli sgravi per comprare le auto elettriche. E’ una misura concreta, sostenuta dall’Ue, per spingere la mobilità sostenibile e renderla finalmente alla portata di tutte le tasche. Ma Benevento è finita incredibilmente fuori dai parametri statistici che danno diritto agli incentivi, a causa di una diavoleria statistica e burocratica”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. A ottobre mi sono attivato per sanare questo vulnus. Il ministro dell’Ambiente, con garbo che ho pubblicamente apprezzato, mi ha risposto che l’Istat stava aggiornando i parametri statistici delle cosiddette Fua, aree urbane funzionali, che hanno estromesso la provincia sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bollo auto non pagato: dopo quanto va in prescrizione A differenza di altre tasse, il bollo auto ha una prescrizione più breve, di soli tre anni. Le differenze con la decadenza e come funziona la presentazione dell’eventuale ricorso contro la notifica di pagament - facebook.com Vai su Facebook
Incentivi auto elettriche, click day oggi alle 12: quali sono i comuni ammessi al bonus rottamazione (da 11 mila euro), la lista - Il 22 ottobre apre la piattaforma Sogei: per ottenere i contributi per rottamare la vecchia auto e comprarne una elettrica è necessario risiedere in una delle «aree urbane funzionali», quali sono ... Segnala msn.com
Incentivi auto elettriche, via da settembre. Chi può chiederli e quanto valgono - A settembre 2025 tornano gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche: fino a 11mila euro di contributo per chi ha un Isee sotto i ... Secondo repubblica.it
Bonus auto elettriche per 33 comuni irpini - I residenti in 33 comuni della provincia di Avellino potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per l'acquisto di veicoli elettrici. Scrive ansa.it