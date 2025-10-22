Sfreccia con la moto a 200 all' ora | patente sospesa cinquantenne denunciato

Gli è stata revocata temporaneamente la patente ed è stato denunciato. Ne fine settimana appena trascorso un cinquantaquattrenne sloveno residente a Idrija è stato fermato dalla polizia di Capodistria in quanto, grazie ai controlli su strada, è stato visto sfrecciare a oltre 200 chilometri l'ora. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

