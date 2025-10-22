Sferisterio ‘Macrelli’ la rinascita Ok al restyling da mezzo milione

Dopo l’annuncio a fine agosto, nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale di Faenza ha approvato il progetto di fattibilità degli interventi di restauro e risanamento dello Sferisterio comunale intitolato a Oreste Macrelli in zona porta Montanara. La struttura, costruita nella seconda metà del ‘700 e nota soprattutto per l’utilizzo nella disciplina del ‘pallone a bracciale’, e più recentemente impianto sportivo che ospita varie discipline sportive outdoor, fu pesantemente colpita dall’alluvione del 2023. Durante l’evento del 16 e 17 maggio di quell’anno infatti, l’area si è trasformata in un’enorme vasca colma d’acqua, causando ingenti danni agli impianti e ai locali dell’associazione che ne cura la gestione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

