Settimana della legalità | convegno e concerto per ricordare i giudici Livatino e Saetta
Due nuovi appuntamenti arricchiscono la Settimana della legalità dedicata ai giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta, promossa dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Canicattì.Mercoledì 29 ottobre, alle 16:30 al centro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
