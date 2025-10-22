Settimana della legalità | convegno e concerto per ricordare i giudici Livatino e Saetta

Agrigentonotizie.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nuovi appuntamenti arricchiscono la Settimana della legalità dedicata ai giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta, promossa dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Canicattì.Mercoledì 29 ottobre, alle 16:30 al centro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

